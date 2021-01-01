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"Los Angeles takımları ve Philly, George Hill'i istiyorlar!" iddiası

Los Angeles Lakers, LA Clippers ve Philadelphia 76ers'ın, Oklahoma City Thunder guardı George Hill'e olan ilgilerini belirttikleri iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers, LA Clippers ve Philadelphia 76ers'ın, Oklahoma City Thunder guardı George Hill'e olan ilgilerini belirttikleri iddia edildi.

Son NBA şampiyonu da dahil olmak üzere üç takımın Hill'e ilgi duyduğu bildirildi. Diğer iki takım ise Clippers ve 76ers olarak açıklandı.

Bleacher Report'tan Jake Fischer, raporunda şu ifadelere yer verdi:

"Lig kaynaklarına göre hem Los Angeles takımları hem de Philadelphia, ilgilendiklerini ifade ettiler. Thunder'ın istediği fiyat net olarak gözüküyor. Bir Batı Konferansı yetkilisi, 'Draft hakları karşılığında kendisinin maaşını takas etmeye hazırlar' şeklinde konuştu."

34 yaşındaki veteran oyuncu bu sezon sakatlıklardan ötürü 14 maçta forma giymiş ve 11.8 sayı, 2.1 ribaund ve 3.1 asist ortalamalarıyla oynamıştı.


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