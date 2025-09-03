Los Angeles FC, Jailson'u açıkladı!

Los Angeles FC, Celta Vigo ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Jailson'u kadrosun kattı.

calendar 03 Eylül 2025 11:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Los Angeles FC, Jailson'u açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Celta Vigo ile sözleşmesi sona eren Jailson'un yeni adresi belli oldu.

MLS ekiplerinden Los Angeles FC, Brezilyalı orta sahayı kadrosuna kattı.

Amerikan ekibi, 29 yaşındaki oyuncuyla 2025 sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulübün 2026 ve 2027 yılları için opsiyonu bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Jailson, 13 maçta forma giymişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.