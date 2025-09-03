Celta Vigo ile sözleşmesi sona eren Jailson'un yeni adresi belli oldu.
MLS ekiplerinden Los Angeles FC, Brezilyalı orta sahayı kadrosuna kattı.
Amerikan ekibi, 29 yaşındaki oyuncuyla 2025 sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulübün 2026 ve 2027 yılları için opsiyonu bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon Jailson, 13 maçta forma giymişti.
Los Angeles FC, Jailson'u açıkladı!
Los Angeles FC, Celta Vigo ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Jailson'u kadrosun kattı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nu "sildi"
-
9
Uğurcan Çakır Galatasaray'a gidince, oğlunun adını değiştirdi
-
8
Ademola Lookman, Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi kadrosunda
-
7
Fenerbahçe, Real Madrid'li yıldızın peşinde!
-
6
Fenerbahçe'ye fırsat transferi: Jota Silva!
-
5
Fenerbahçe'den kontenjan hamlesi!
-
4
Beşiktaş, Cengiz Ünder için harekete geçti
-
3
Pep'in taptığı adam: İlkay Gündoğan
-
2
İlkay Gündoğan, Galatasaray'da!
-
1
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a mesaj!
- 13:02 A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile 7. randevusu
- 12:56 Milli judocular, Avrupa gençler şampiyonasında yer alacak!
- 12:54 ABD Açık'ta Sabalenka ve Djokovic yarı finalde
- 12:53 Dünya Boks Şampiyonası İngiltere'de başlıyor
- 12:51 İşte Gürcistan - Türkiye maçının hakemi!
- 12:50 Warriors ve Kuminga arasında kontrat çıkmazı sürüyor
- 12:49 Barkley'nin 1992'de Sixers'a mektubu: "Berbatsınız"
- 12:48 Sixers'ın genç yıldızı McCain sakatlıktan dönüş yolunda umutlu
- 12:47 Yabusele'nin tarihi performansına takım arkadaşlarından övgü
- 12:47 Wizards'ın genç yıldızı Sarr, sakatlık nedeniyle EuroBasket'e veda etti
- 12:46 Bucaspor 1928 sezona iyi başlayamadı!
- 12:42 Petkimspor'da yeni takviye: Utomi
- 12:40 Manisa FK, Yasin Güreler'i kadrosuna kattı
- 12:31 Filenin Sultanları, yarı final için ABD ile karşılaşacak!
- 12:30 Fenerbahçe ve Spartak Moskova anlaştı: Djiku!
- 12:28 Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan için hazırlıklara başladı!
- 12:19 A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Gürcistan
- 12:18 Josef'ten Sergen Yalçın ile görüşme!
- 12:09 Beşiktaş'ın 193. yabancı futbolcusu Cerny oldu
- 12:06 Ernest Muçi'ye sürpriz talip!
- 11:50 Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferindeki iki önemli detay!
- 11:47 Ianis Hagi adım adım Alanyaspor'a
- 11:37 Los Angeles FC, Jailson'u açıkladı!
- 11:28 Orkun Kökçü'nün ailesinden dikkat çeken paylaşım!
- 11:25 Jose Mourinho'ya sürpriz talip! Portekizli'den cevap geldi
- 11:16 Fenerbahçe ve Beşiktaş, Real Madrid'li yıldızın peşinde!
- 11:12 Galatasaray'da Efe Akman'ın transferi sonra kriz!
- 11:00 Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a dev zam!
- 10:29 Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a mesaj!
- 10:19 Göztepe'de golcü arayışı: Bertuğ Yıldırım
- 10:15 Fenerbahçe, Real Madrid'li yıldızın peşinde!
- 10:05 Trabzonspor'da anlaşma tamam: Bouchouari
- 09:59 Fenerbahçe'den kontenjan hamlesi!
- 09:47 Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nu "sildi"
- 09:34 Aziz Yıldırım'dan başkan adaylığı için kesin karar!
- 09:26 Galatasaray, Nicolo Zaniolo'dan amorti etti!
- 09:24 Trabzonspor'da kaleci gündemi: Muhammed
- 09:14 Galatasaray ve Fenerbahçe vites yükseltti!
- 09:06 Beşiktaş'a Arsenal'den yıldız kanat!
- 08:59 Fenerbahçe'ye fırsat transferi: Jota Silva!
- 08:46 Ederson'a büyük övgü: "Bu konuda en iyisi"
- 08:44 Beşiktaş'ta transfer mesaisi sürüyor!
- 08:31 Kupa canavarı Marco Asensio!
- 08:28 A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Sırbistan!
- 08:21 Beşiktaş, Cengiz Ünder için harekete geçti
- 08:18 Fenerbahçe'ye gençlerinden dev gelir: 93.5 milyon Euro!
- 08:16 Pep'in taptığı adam: İlkay Gündoğan
- 08:03 Beşiktaş'tan kanat operasyonu: Davitashvili
- 08:00 Uğurcan Çakır'a ilk tebrik Muslera'dan!
- 01:07 İtalya, Slovenya, Fransa ve İsrail, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi
- 00:50 PFDK'den Sincan Belediyesi Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına ilişkin karar
- 23:40 Samsunspor, Tanguy Coulibaly'yi transfer etti
- 23:35 Rizespor, kaleci transferini duyurdu: Yahia Fofana
- 23:32 Ademola Lookman, Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi kadrosunda
- 23:25 Tammy Abraham, baba oldu
- 23:19 Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu sonuçları!
- 23:03 A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının hazırlıklarını sürdürdü
- 21:47 Sertaç Şanlı: "Madalya adayı olduğumuzu gösterme fırsatı"
- 21:41 Serik Spor Futbol A.Ş kulübüne SGK'dan icra şoku
- 21:32 İlkay Gündoğan, Galatasaray'da!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Manchester United'ı kupadan eleyen 4. Lig ekibine ceza!
Cyle Larin Feyenoord'a kiralandı!
Erik ten Hag, 3 Maçta 6 milyon euro kazandı
Avrupa takımları, Premier Lig ekiplerinin hızına yetişemedi
Donnarumma, Manchester City'de!
Marsilya resmen duyurdu: Pavard!
Benfica'da Kerem yerine transfer: Lukebakio
Bayern Münih, Jackson ile imzaladı!
Senne Lammens Manchester United'ta!
Tottenham, PSG'den Kolo Muani'yi kiraladı
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|4
|4
|0
|0
|13
|1
|12
|2
|Trabzonspor
|4
|3
|1
|0
|4
|1
|10
|3
|Göztepe
|4
|2
|2
|0
|6
|1
|8
|4
|Konyaspor
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|7
|5
|Fenerbahçe
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|7
|6
|Samsunspor
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|7
|7
|Antalyaspor
|4
|2
|0
|2
|4
|4
|6
|8
|Gaziantep FK
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|6
|9
|Alanyaspor
|3
|1
|1
|1
|3
|2
|4
|10
|Eyüpspor
|4
|1
|1
|2
|4
|7
|4
|11
|Beşiktaş
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|3
|12
|Karagümrük
|3
|1
|0
|2
|2
|6
|3
|13
|Başakşehir
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|2
|14
|Kayserispor
|3
|0
|2
|1
|2
|6
|2
|15
|Kocaelispor
|4
|0
|1
|3
|2
|6
|1
|16
|Rizespor
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|1
|17
|Kasımpaşa
|3
|0
|0
|3
|3
|6
|0
|18
|Gençlerbirliği
|4
|0
|0
|4
|3
|8
|0