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"Lonzo, Knicks veya Bulls'a gitmek istiyor" iddiası!

New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball'un, bu yaz döneminde New York Knicks veya Chicago Bulls'a bir takas kovalayacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball'un, bu yaz döneminde New York Knicks veya Chicago Bulls'a bir takas kovalayacağı iddia edildi.

Playoff mücadelesinde yer almaya çalışan Pelicans, son takas tarihinde Lonzo'yu takımdan göndermemişti.

Fakat Hoop Analysis'ten Evan Massey'e göre Ball, şimdilik Pelicans ekibiyle kalacak olsa da, daha büyük bir NBA pazarına katılmak istiyor.

Massey, Ball'un New Orleans'ın bir üyesi olarak geçirdiği zamanın tadını çıkarmasına rağmen, Bulls veya Knicks için oynamak istediğini belirtti.

Lonzo'nun babası LaVar Ball, bu ayın başlarında Lonzo'nun New Orleans'a "katlanamadığını" iddia etmişti. 23 yaşındaki oyuncu, bir sonraki ölü sezonda sınırlı bir serbest oyuncu olacak.


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