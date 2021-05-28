Liverpool, Ibrahima Konate transferini açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Leipzig'ten Ibrahima Konate transferini gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Liverpool, Ibrahima Konate transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2021 15:20
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Leipzig'in 22 yaşındaki defans oyuncusu Ibrahima Konate'nin transferini açıkladı.

Liverpool, Ibrahima Konate transferi için Alman ekibi Leipzig'e 36 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Mali asıllı Fransız futbolcu transferinin ardından "Liverpool gibi büyük bir kulübe katıldığım için gerçekten mutluyum. Benim ve ailem için gerçekten heyecan verici bir an. Yeni takım arkadaşlarımla, ekiple tanışmayı ve bu yeni hikayeye başlamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum." açıklamasını yaptı.

Takıma katılmak için sabırsızlandığını söyleyen Konate "Şu anda Fransa ile U21 Avrupa Şampiyonasına odaklanıyorum, ancak bu turnuvadan sonra dünyanın en iyi takımlarından birine katılacağımı biliyorum ve bu bana harika bir his veriyor. Bu noktaya gelmek için uzun yıllar çok çalıştım, ancak RB Leipzig'deki herkese, taraftarlara çok teşekkür ederim." dedi.

KLOPP'TAN OZAN KABAK YORUMU

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, "Savunmada yaşadığımız sakatlık problemlerinin ardından Ibrahima Konate kalitesinde bir oyuncu aldığımız için mutluyum. Ozan Kabak, Rhys Williams ve Nathaniel Phillips de inanılmaz oynadılar, gerçekten inanılmazdılar. Konate, Sochaux günlerinden beri takip ettiğim futbolcu." dedi.

Konate, Bundesliga'da oynadığı dört sezonun ardından Leipzig ile 95 maça çıktı ve 4 gol attı. Konate, Alman kulübü ile Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta görev yaptı.

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.