Liverpool, Ibrahima Konate transferini açıkladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Leipzig'in 22 yaşındaki defans oyuncusu Ibrahima Konate'nin transferini açıkladı.



Liverpool, Ibrahima Konate transferi için Alman ekibi Leipzig'e 36 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.



Mali asıllı Fransız futbolcu transferinin ardından "Liverpool gibi büyük bir kulübe katıldığım için gerçekten mutluyum. Benim ve ailem için gerçekten heyecan verici bir an. Yeni takım arkadaşlarımla, ekiple tanışmayı ve bu yeni hikayeye başlamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum." açıklamasını yaptı.



Takıma katılmak için sabırsızlandığını söyleyen Konate "Şu anda Fransa ile U21 Avrupa Şampiyonasına odaklanıyorum, ancak bu turnuvadan sonra dünyanın en iyi takımlarından birine katılacağımı biliyorum ve bu bana harika bir his veriyor. Bu noktaya gelmek için uzun yıllar çok çalıştım, ancak RB Leipzig'deki herkese, taraftarlara çok teşekkür ederim." dedi.



KLOPP'TAN OZAN KABAK YORUMU



Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, "Savunmada yaşadığımız sakatlık problemlerinin ardından Ibrahima Konate kalitesinde bir oyuncu aldığımız için mutluyum. Ozan Kabak, Rhys Williams ve Nathaniel Phillips de inanılmaz oynadılar, gerçekten inanılmazdılar. Konate, Sochaux günlerinden beri takip ettiğim futbolcu." dedi.



Konate, Bundesliga'da oynadığı dört sezonun ardından Leipzig ile 95 maça çıktı ve 4 gol attı. Konate, Alman kulübü ile Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta görev yaptı.



