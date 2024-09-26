İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Liverpool, West Ham United ile karşı karşıya geldi. Anfield Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-1 kazandı.



Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 25 ve 49. dakikalarda Diogo Jota'dan; 74. dakikada Muhammed Salah'tan, 90. ve 90+3. dakikalarda Cody Gakpo'dan geldi.



West Ham United'ın tek gölünü Liverpool'dan 21. dakikada Jarell Quansah kendi kalesine attı.



Deplasman ekibinde orta saha oyuncusu Edson Alvarez, 76. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Liverpool, bir sonraki maçında ligde Wolves deplasmanına gidecek.



West Ham United ise Brentford deplasmanına gidecek.



