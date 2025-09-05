05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Liverpool'da Salah sonrası dönem: Gözler Michael Olise'de

Liverpool, Mohamed Salah sonrası dönemi planlamaya başladı. İngiliz devinin, Bayern Münih forması giyen Michael Olise'yi transfer listesinde ilk sıraya aldığı öne sürüldü.

Transfer döneminin kapanmasının ardından Liverpool şimdiden geleceğin planlarını yapmaya başladı.
 
Anfield ekibi, geçtiğimiz sezon sözleşme kriziyle gündeme gelen Mohamed Salah'ın 2027'ye kadar süren kontratına rağmen, Mısırlı yıldızın yerini alabilecek potansiyel isimleri değerlendirmeye aldı.
 
Teknik direktör Arne Slot önderliğinde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Liverpool, yaz transfer döneminde Hugo Ekitike, Alexander Isak ve Florian Wirtz gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Genç yıldız Rio Ngumoha'nın da bu sezon çıkış yapması bekleniyor. 17 yaşındaki yetenek, Şampiyonlar Ligi kadrosuna Federico Chiesa'nın önünde dahil edilmesiyle dikkat çekmiş ve Newcastle karşısında golle kendini göstermişti.
 
MICHAEL OLISE RADARDA
 
İngiliz basınından Mail Online'ın haberine göre Liverpool'un radarındaki en dikkat çekici isimlerden biri Bayern Münih'in Fransız yıldızı Michael Olise.
 
23 yaşındaki kanat oyuncusu, hem Premier League'deki eski performansı hem de Almanya'da gösterdiği gelişimle Liverpool'un uzun vadeli planlarında önemli bir yer edindi.
 
Olise'nin isminin şimdiden liste başına yazıldığı ve Salah sonrası yeni kanat lideri olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Transferin 2025 yazında mı yoksa Salah'ın ayrılığına paralel olarak 2026-27 sezonunda mı gerçekleşeceği ise şimdilik belirsiz.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
