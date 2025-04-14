Livakovic, performansıyla göz doldurdu!

Fenerbahçe'de Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Sivasspor karşısında yaptığı kurtarışlarla öne çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Livakovic, performansıyla göz doldurdu!
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14 Nisan 2025 10:51

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Bu karşılaşmada 30 yaşındaki kaleci Dominik Livakovic, sergilediği performansla alkış topladı.

ÖNEMLİ KURTARIŞLAR YAPTI

Maç boyunca kritik anlarda devleşen Hırvat kaleci, ilk yarıda Rey Manaj'ın tehlikeli kafa vuruşunu çıkarırken, ikinci yarıda ise Efkan Bekiroğlu'nun frikik golüne izin vermedi.

GALİBİYETTE KRİTİK ROL OYNADI

Karşılaşmayı 5 isabetli şutun 4'ünü kurtararak tamamlayan Livakovic, Fenerbahçe'nin galibiyetinde kilit rol oynadı.



 

 

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