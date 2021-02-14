Lille, zirve yarışında yara aldı!

Fransa Ligue 1'de 25. hafta mücadelesinde Lille, konuk ettiği Brest ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; SB29.bzh
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Lille, zirve yarışında yara aldı!
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14 Şubat 2021 21:05
Fransa Ligue 1'de 25. hafta karşılaşmasında Lille, Brest'i ağırladı.

Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Lille forması giyen milli oyuncularımızdan Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı. Yusuf Yazıcı, 61. dakikada oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz ise sakatlığı nedeniye kadroda yer almadı.

Bu sonucun ardından 7 maç sonra puan kaybeden Lille, 55 puanla liderliğini sürdürdü. Son 3 maçta 2. beraberliğini alan Brest ise 31 puanla 12. sırada yer aldı.

Lille, gelecek hafta Lorient deplasmanına gidecek. Brest ise Lyon'u konuk edecek.



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