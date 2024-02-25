Lille, Toulouse deplasmanında kayıp

Fransa Ligue 1, 23. hafta maçında Lille, deplasmanda Toulouse'a 3-1 kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lille, Toulouse deplasmanında kayıp
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25 Şubat 2024 18:55
Son güncelleme 25 Şubat 2024 18:59
Fransa Ligue 1, 23. hafta maçında Toulouse ile Lille karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Toulouse 3-1 kazandı. 

Toulouse'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Christian Elebi, 60. dakikada penaltıdan Vincent Sierro, 66. dakikada Thijs Dallinga kaydetti. Lille'in tek golü 45. dakikada Hakon Haraldsson'dan geldi. 

Lille'de milli oyuncu Yusuf Yazıcı, karşılaşmada 63. dakika görev aldı.

Bu sonuçla birlikte Toulouse, puanını 26 yaptı. Lille ise 38 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Lille, Reims deplasmanına gidecek. Toulouse, evinde Nice'i ağırlayacak.

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