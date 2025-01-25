Lille, öne geçtiği maçta kaybetti

Fransa Ligue 1'in 19. hafta maçında Strasbourg, Lille'i konuk etti. Meinau de la Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



Strasbourg'a galibiyeti getiren golleri 70'de Andrey Santos ile 74'te Emanuel Emegha kaydetti. Lille'in tek golünü ise dakika 8'de Osame Sahraoui attı.



Lille, bu mağlubiyetin ardından 32 puanda kaldı. Strasbourg, 27 puana yükseldi.



Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lille, St. Etienne'yi konuk edecek. Strasbourg ise Rennes deplasmanına gidecek.