Lillard: "Portland'da oynamayı çok seviyorum"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Trail Blazers'a olan sevgisini yeniden dile getirdi.



Şu ana dek tüm NBA kariyerini Portland ile geçirmiş olan Lillard, diğer takımların kendisine ciddi şekilde ilgi göstermesine rağmen, 2012'den beri takımına sadık kalmıştı.



Son takas gününün hemen öncesinde Portland, Lillard'ın yakın arkadaşı ve çaylak yılından beri birlikte oynadığı CJ McCollum'ı takas ederek büyük bir hamle yapmış ve gelecekte yapılacak değişikliklerin başladığının sinyallerini vermişti.



Lakin ayrıca, bu takasla beraber bir sonraki hamlenin Lillard olacağı yönündeki spekülasyonlar da çıkmaya başlamıştı. Ancak, yakın zamanda Blazers'ın takımı dağıtmayı planlamadığı ve bunun yerine rekabetçi kalmak adına Lillard'ın etrafında yapılanacağı bildirilmişti.



Lillard bu konuyla ilgili, Complex Sports'a şu şekilde konuştu:



"Ben inandığım şeye sadık kalırım. Portland'da yaşamayı ve Trail Blazers için oynamayı çok seviyorum. 10 yıldır bu işin içindeyim. Buradaki değişimin bir parçası oldum ve başarılı bir takım olduk. Kalbimde bunun benim için ne anlama geldiğini biliyorum, ve bu da burada bir şampiyonluk kazanmak demek."



Şu anda ameliyatının iyileşme sürecinde olan Lillard, bu sezon Portland formasıyla 29 maçta 24.0 sayı, 4.1 ribaund ve 7.3 asist ortalamaları tutturmuştu.



