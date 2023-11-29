Lider Galatasaray Çağdaş Faktoring, grubunu galibiyet tamamladı!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Women C Grubu'ndaki son maçında Kibirkstis Vilnius'u 102-66 mağlup etti. Sarı kırmızılı takım, grubu lider tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lider Galatasaray Çağdaş Faktoring, grubunu galibiyet tamamladı!
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29 Kasım 2023 19:50
Son güncelleme 29 Kasım 2023 20:12
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nun 6. ve son hafta maçında Litvanya'nın Kibirkstis ekibini 102-66 yendi.

Kupada üst tura çıkmayı daha önce garantileyen Galatasaray Çağdaş Faktoring, grupta 6'da 6 yaptı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yasmina Alcaraz (İspanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Dumitru Stasiev (Moldova)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Abdelkader 14, Vanloo 14, Harrigan 13, Allen 21, Smith 26, Büşra Akbaş 4, Meltem Yıldızhan 6, Yağmur Taşar 4, Sude Yılmaz

Kibirkstis: Miknaite 2, Petrenaite 10, Sakeviciute 4, Donskichyte 15, Udodenko 21, Sulske 6, Zabotkaite 6, Aukstikalnyte 2, Paunksnyte, Babych

1. Periyot: 26-21

Devre: 54-41

3. Periyot: 75-48

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