'in golcü yıldızı, sürpriz bir karar verip 10 yıldır menajeri olan Cezary Kucharski ile yollarını ayırdı. Polonyalı forvet, ayrılığın ardından 74 yaşındaki İsrailli menajerile anlaştı.Pini Zahavi, Lewandowski ile anlaşmasının ardından ''Dünyanın en iyi forvetini temsil etmek benim için bir onur ve ayrıcalık'' sözlerini kullandı.İsrailli menajer, Neymar ve Kylian Mbappe'nin PSG'ye transfer olmasında etkili rol oynamıştı. Zahavi'nin Bayern Münih yöneticilerini Lewandowski'yi 150 milyon Euro'ya Real Madrid'e satmak için ikna etmeye çalışacağı belirtildi.