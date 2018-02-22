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Lewandowski, 10 yılın ardından ayrılma kararı verdi

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, 10 yıllık menajeri Cezary Kucharski ile yollarını ayırdı ve 74 yaşındaki İsrailli menajer Pini Zahavi ile anlaştı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lewandowski, 10 yılın ardından ayrılma kararı verdi
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22 Şubat 2018 17:02
Bayern Münih'in golcü yıldızı Robert Lewandowski, sürpriz bir karar verip 10 yıldır menajeri olan Cezary Kucharski ile yollarını ayırdı. Polonyalı forvet, ayrılığın ardından 74 yaşındaki İsrailli menajer Pini Zahavi ile anlaştı.

Pini Zahavi, Lewandowski ile anlaşmasının ardından ''Dünyanın en iyi forvetini temsil etmek benim için bir onur ve ayrıcalık'' sözlerini kullandı.

''150 MİLYON EURO'YA REAL MADRID...''

İsrailli menajer, Neymar ve Kylian Mbappe'nin PSG'ye transfer olmasında etkili rol oynamıştı. Zahavi'nin Bayern Münih yöneticilerini Lewandowski'yi 150 milyon Euro'ya Real Madrid'e satmak için ikna etmeye çalışacağı belirtildi.



 

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