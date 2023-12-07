LeBron'un "nihai hedefi", Las Vegas'ta takımı olması!

Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, Las Vegas'ta bir takım sahibi olmakla ilgili 'nihai hedefini' tekrarladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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LeBron'un 'nihai hedefi', Las Vegas'ta takımı olması!
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07 Aralık 2023 14:14
Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, Las Vegas'ta bir takım sahibi olmakla ilgili 'nihai hedefini' tekrarladı.

Bu gece Las Vegas'ta New Orleans Pelicans'a karşı oynanacak Sezon İçi Turnuvası maçı öncesinde medyaya konuşan James, kariyer planlarından biri olan hedefini şu şekilde açıkladı:

"Umarım bir gün burada bir takımım olabilir. Nihai hedefim budur."

Son dönemlerde basketbol dışındaki kariyerini takım hissedarlığına yönelik genişletmeye artan bir ilgi gösterdiği görülen James, Las Vegas'ta bir takım sahibi olma arzusunu birkaç kez dile getirmişti.

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