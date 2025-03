Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA'de bir veya iki sezon daha oynayacağı tahmin ediliyor olsa da, emekliliğiyle ilgili kesin bir karar henüz netleşmiş değil.



40 yaşına giren ve 21. sezonunu geçiren James, ne zaman basketbolu bırakacağını bilmediğini The Pat McAfee Show programına katıldığında şu ifadelerle dile getirdi:



"Bu konu her yıl daha fazla gündeme geliyor. Açıkçası, artık kariyerimin diğer tarafına geçtiğimi biliyorum. Ancak benim için her şey zihinsel süreçle ilgili. Eğer bir gün salona maçtan beş saat önce gelmek istemediğimi hissedersem, antrenman yapmaya üşenirsem ya da rakip oyuncuların analizlerini çalışmaktan sıkılırsam, işte o zaman 'Bron, tamamdır, bırakma zamanı geldi' diyeceğim. Bunu anlayabilecek durumdayım."



James, NBA tarihindeki en fazla All-NBA seçimi kazanan oyunculardan biri olmaya devam ediyor. Kariyerinde yalnızca çaylak sezonu (2004) ve sakatlıklarla boğuştuğu 2018-19 sezonu dışında her yıl bu prestijli listeye girmeyi başardı.