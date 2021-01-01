LeBron'a göre, koç Vogel'ın işi güvende mi?

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, takımın son zamanlardaki vasat altı performansının ardından başantrenör Frank Vogel'ın işinin güvende olup olmadığı hakkında konuştu.



LeBron, bu sezon 12-12'lik bir dereceye sahip olan Lakers'ın koçu olarak Vogel'ın koltuğunun sallantıda olmasıyla ilgili soru üzerine, şu yanıtı verdi:



"Bence eleştiriler, böyle bir işin bir parçası. Frank iradeli ve kararlı bir adamdır. Harika bir koçluk kadrosuna sahip. Ve bizler de onun oyuncuları olarak, sahaya çıkıp bir şeyler üretmek adına daha iyi bir iş çıkarmalıyız. Biz olumsuz gelişmelere ve insanların hakkımızda söylediği şeylere aldırış etmeyen bir ekip ve organizasyonuz. Çünkü tüm bunlar, işimizin bir parçası.



Bu ekipte uzun süre boyunca eleştirilere maruz kalmış olan çok sayıda adamımız olduğu için, bu durum bizi pek rahatsız etmiyor. Bir sonraki rakibimize hazırlanma sürecimiz ve daha iyiye gitmek adına yaptıklarımız, her zaman aramızda kalan bir şeydir. Frank de, bizler de, insanların ne dediğini umursamıyoruz."



Vogel, bu sezon 25.6 sayı, 5.7 ribaund ve 6.8 asist ortalamaları ile oynayan James'in 19 yıllık kariyerindeki sekizinci koçu.



