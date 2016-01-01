LeBron, 2016'da Cavs'e: "3-1'den döneceğimize inanmıyorsanız, uçağa binmeyin!"

Cleveland Cavaliers pivotu Tristan Thompson, kendisi ve takım arkadaşlarının 2016 NBA Finalleri'nde Golden State Warriors'a karşı 3-1 gerideyken, LeBron James'ten aldıkları bir mesajı hatırladı.



LeBron ve Los Angeles Lakers, 3-1 öne geçtikleri bu yılın NBA Finalleri'nde, Miami Heat'e karşı bu gece seriyi kapatmaya çalışacaklar. James, 2016'da Cavs oyuncusuyken, Warriors'a karşı da aynı çıkmazdaydı.



Eski takım arkadaşı Thompson, "The Herd" programında Colin Cowherd ile konuştu ve LeBron'un 2016'da gönderdiği mesajı şu şekilde hatırladı:



"Lebron bir mesaj göndermişti ve 'Dinleyin, 3-1 geride olduğumuzu biliyorum ama bu seriyi kazanabileceğimize inanmıyorsanız, uçağa hiç binmeyin' demişti."



LeBron daha sonra ekibiyle seriyi 7. maça uzatmış ve son maçın son dakikalarında Warriors forveti Andre Iguodala'ya yaptığı tarihi bloğun sonrasında, takım arkadaşı Kyrie Irving de NBA Finalleri tarihindeki en büyük şutlardan birinde isabet bularak, ekibiyle tarih yazmıştı.



