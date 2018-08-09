Lazio'dan açıklama: 'Savic, Pogba'dan daha değerli'

Başkanı, dev kulüplerin radarında olanhakkında transfer açıklamasında bulundu."Sergej büyük potansiyele sahip. Şu anda dünyanın en iyi genç futbolcusu. Henüz Real Madrid, Manchester United, Juventus ve Milan gibi kulüplerden resmi teklif almadım.""Elbette onu satmayı tercih etmiyorum. Geçen sezon 110 milyon euroluk teklifi reddettim. Pogba, Manchester United'a 105 milyon euroya gitti. Savic, Pogba'dan daha çok daha değerlidir çünkü daha güçlü bir oyuncu""Savic bizim için değerli bir oyuncu. Şimdiden açıklayayım, takas ya da kiralama teklifleriyle asla ilgilenmiyorum"