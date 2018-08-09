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Lazio'dan açıklama: "Savic, Pogba'dan daha değerli"

Lazio Başkanı Claudio Lotito, Avrupa'da dev kulüplerinde transfer gözdesi haline gelen orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic'in Pogba'dan daha değerli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lazio'dan açıklama: 'Savic, Pogba'dan daha değerli'
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09 Ağustos 2018 02:06
Lazio Başkanı Claudio Lotito, dev kulüplerin radarında olan Sergej Milinkovic-Savic hakkında transfer açıklamasında bulundu.

İşte Claudio Lotito'nun dikkat çeken açıklamaları;

"Sergej büyük potansiyele sahip. Şu anda dünyanın en iyi genç futbolcusu. Henüz Real Madrid, Manchester United, Juventus ve Milan gibi kulüplerden resmi teklif almadım."

110 MİLYON EUROYU REDDETTİM

"Elbette onu satmayı tercih etmiyorum. Geçen sezon 110 milyon euroluk teklifi reddettim. Pogba, Manchester United'a 105 milyon euroya gitti. Savic, Pogba'dan daha çok daha değerlidir çünkü daha güçlü bir oyuncu"

KİRALAMAKLA İLGİLENMİYORUM

"Savic bizim için değerli bir oyuncu. Şimdiden açıklayayım, takas ya da kiralama teklifleriyle asla ilgilenmiyorum"

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