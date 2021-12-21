Lazio, Savic için noktayı koydu: 80 milyon euro!

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen Milinkovic-Savic'in yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı öne sürüldü.



İtalyan basınına göre, Manchester United ve Paris Saint Germain, Milinkovic-Savic ile ilgileniyor. Lazio Kulübü ise oyuncu için 70-80 milyon euro arasında bir ücret talep ediyor.



Bu sezon Lazio formasıyla 23 maça çıkan Milinkovic-Savic 5 gol, 5 asist yapma başarısı gösterdi.





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