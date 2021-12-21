Lazio, Savic için noktayı koydu: 80 milyon euro!

İtalyan ekibi Lazio'un takımdan ayrılma ihtimali bulunan orta saha oyuncusu Milinkovic-Savic için 70-80 milyon euro arasında bir bonservis ücreti talep ettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lazio, Savic için noktayı koydu: 80 milyon euro!
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21 Aralık 2021 16:56
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen Milinkovic-Savic'in yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

İtalyan basınına göre, Manchester United ve Paris Saint Germain, Milinkovic-Savic ile ilgileniyor. Lazio Kulübü ise oyuncu için 70-80 milyon euro arasında bir ücret talep ediyor.

Bu sezon Lazio formasıyla 23 maça çıkan Milinkovic-Savic 5 gol, 5 asist yapma başarısı gösterdi.


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