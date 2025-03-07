Lazio, dokuz kişi kazanmasını bildi!

UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk maçında Lazio, Viktoria Plzen'e konuk oldu.
Doosan Arena'daki karşılaşmayı deplasman ekibi 9 kişi kalmasına rağmen 2-1'lik skorla kazandı.
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Alessio Romagnoli ile 90+8'de Gustav Isaksen kaydetti.
Viktoria Plzen'in tek golünü ise 53. dakikada Rafiu Durosinmi attı.
Lazio'da 77. dakikada Nicola Rovella ile 90. dakikada Samuel Gigot kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 13 Mart'ta Olimpico Stadyumu'nda oynanacak.
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