Eski NBA oyuncusu Lance Stephenson'ın, Çin Basketbol Ligi'nde bir sezon daha geçirmesi sonrasında, NBA'e geri dönmek istediği belirtildi.



29 yaşındaki oyuncunun, takımlarla çalışmak ve değerini kanıtlamak için istekli olduğu söylendi.



Stephenson, CBA'in Liaoning Flying Leopards takımı için maç başına 26.7 sayı ve 7.4 ribaund ile oynuyordu, ancak Çin liginin sezonu, bölgeyi harap eden Coronavirüs salgını nedeniyle raydan çıktı.



Şubat ayı itibariyle CBA'in durduğu ve yabancı oyuncuların çoğunun bölgeden ayrıldığı söylendi.



Hangi NBA takımlarının deneyimli oyuncu ile ilgilenebileceğine dair bir ifade bulunmuyor. Lance, en son 2018-19 sezonunda Los Angeles Lakers forması giymişti, ancak 2014-15 sezonundan bu yana yedi farklı takımda oynamıştı.



Stephenson, Şubat ayındaki serbest oyuncu piyasasına, nispeten değerli oyuncuların birçoğunun alınmasından ve yeni kulüplere gitmesinden sonra girmiş oldu. Ligdeki mevcut kadro boşluklarının da ligde yavaş yavaş azaldığı söylendi.



