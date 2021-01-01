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Lakers ve Hornets'ın radarında, Jeremy Lamb var!

Los Angeles Lakers ve Charlotte Hornets'ın, Indiana Pacers forveti Jeremy Lamb ile ilgilenen takımlar arasında oldukları iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers ve Charlotte Hornets'ın, Indiana Pacers forveti Jeremy Lamb ile ilgilenen takımlar arasında oldukları iddia edildi.

Indianapolis Star'dan J. Michael, gelişmeyi şu şekilde aktardı:

"Lig kaynaklarına göre, L.A. Lakers ve Charlotte Hornets da dahil olmak üzere tahminen dört takım, Lamb için anlaşmaya ilgi duyduklarını belirttiler."

Geçtiğimiz sezon 10.1 sayı ve 3.6 ribaund ortalamaları yakalamış olan 29 yaşındaki oyuncu, 10.5 milyon dolar kazandığı üç yıllık anlaşmasının son sezonunda yer alıyor.


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