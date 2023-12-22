Los Angeles Lakers'ın, Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine için D'Angelo Russell merkezli bir takas yapmayı değerlendireceği iddia edildi.



Lakers ekibinin, Bulls'tan ayrılmak ve Los Angeles'a gitmek istediği söylenen LaVine ile ilgilendiği öne sürülmüş olsa da, yıldız oyuncunun 40,1 milyon dolarlık maaşını olası bir takasta karşılama konusunda zorluk yaşayabileceği belirtildi.



The Athletic'ten Jovan Buha ve Darnell Mayberry'ye göre Lakers, bu maaşı karşılamak için D'Angelo Russell'ı (17,3 milyon dolar) ve muhtemel olarak Rui Hachimura veya Austin Reaves'i takas edebilir.



Hachimura veya Reaves'in dahil olduğu takas, NBA kuralları gereği ancak 15 Ocak'tan sonra gerçekleşebilecek.



Russell bu sezon 29 maçta 15.2 sayı, 6.3 asist ve 3.2 ribaund ortalamaları yakaladı.





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