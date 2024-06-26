Lakers, Brook Lopez'in talipleri arasında!

Los Angeles Lakers'ın, Milwaukee Bucks pivotu Brook Lopez'e talip olabilecek birçok adaydan biri olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Lakers, Brook Lopez'in talipleri arasında!
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26 Haziran 2024 14:56
Los Angeles Lakers'ın, Milwaukee Bucks pivotu Brook Lopez'e talip olabilecek birçok adaydan biri olduğu iddia edildi.

Woelfelspressbox.com'dan Gary Woelfel, Lakers'ın Bucks'ın takas görüşmelerinde müsait hale getirdiği Lopez'i almakla ilgilenen takımlar arasında yer aldığını söyledi.

Potansiyel talipler olarak belirtilen diğer takımların ise Memphis Grizzles, Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans ve Houston Rockets olduğu kaydedildi.

Lopez, 36 yaşında olmasına rağmen verimli bir sezon geçirmiş ve normal sezonda maç başına 12,5 sayı ortalaması yakaladıktan sonra, playofflarda bu ortalamayı 17,7 sayıya yüksetmişti.

Şut bloklama becerisiyle tanınan Lopez, maç başına 2,4 blokla ligde üçüncü sırada yer almıştı.

Lopez, Bucks'la olan 48 milyon dolar değerindeki mevcut sözleşmesinin son yılına giriyor.

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