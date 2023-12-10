Fransa Ligue 1'in 15. hafta maçında Lyon, sahasında Toulouse ile karşılaştı.



Groupama Stadium'da oynanan maçı Lyon 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 25, 29 ve 80. dakikalarda Alexandre Lacazette attı.



Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla son sıraya yerleşen Lyon 3 maç sonra galibiyet alırken ligde de ikinci 3 puanını aldı. Toulouse ise galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.



Lyon bu sonuçla puanını 10 yaptı ve üst sıralara tırmanma umudunu korudu. Toulouse ise 13 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Lyon, Monaco'ya konuk olacak. Toulouse, Rennes'i ağırlayacak.





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