Lacazette hat-trick yaptı, Lyon ligde ikinci kez kazandı!

Fransa Ligue 1'in 15. hafta maçında Lyon, sahasında Toulouse'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip ligde ikinci galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lacazette hat-trick yaptı, Lyon ligde ikinci kez kazandı!
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10 Aralık 2023 20:59
Fransa Ligue 1'in 15. hafta maçında Lyon, sahasında Toulouse ile karşılaştı.

Groupama Stadium'da oynanan maçı Lyon 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 25, 29 ve 80. dakikalarda Alexandre Lacazette attı.

Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla son sıraya yerleşen Lyon 3 maç sonra galibiyet alırken ligde de ikinci 3 puanını aldı. Toulouse ise galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.

Lyon bu sonuçla puanını 10 yaptı ve üst sıralara tırmanma umudunu korudu. Toulouse ise 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lyon, Monaco'ya konuk olacak. Toulouse, Rennes'i ağırlayacak.

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