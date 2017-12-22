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La Liga'da "El Clasico" heyecanı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, konuk edeceği Barcelona'yı yenerek şampiyonluk yarışına yeniden dahil olmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
La Liga'da 'El Clasico' heyecanı
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22 Aralık 2017 15:23
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, Cumartesi günü konuk edeceği Barcelona'yı yenerek şampiyonluk yarışına yeniden dahil olmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük karşılaşmaları arasında gösterilen ve milyonlarca futbolseverin merakla beklediği "El Clasico" heyecanı, yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 15.00'te başlayacak ve beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Bu sezon ligde yoluna namağlup devam eden Barcelona,  karşılaşmada galibiyet elde etmesi halinde Real Madrid ile arasındaki puan farkını 14'e çıkararak şampiyonluk yolunda şimdiden avantaj yakalayacak.

İki takım arasındaki 175'inci El Clasico mücadelesi, özellikle Real Madrid açısından daha fazla önem taşıyor. Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve bir maç eksiğiyle 31 puanla 4'üncü sırada yer alan Real Madrid, seyirci desteği avantajını da kullanarak Katalan temsilcisi ile arasındaki puan farkını 8'e indirmeye çalışacak.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan lig maçlarında, Madrid ekibi üstün taraf olarak öne çıkıyor. Bu müsabakaların 72'sini Real Madrid, 69'unu Barcelona kazanırken, 33 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Real Madrid 284, Barcelona ise 277 kez ağları sarstı.

İki takım arasında dostluk müsabakaları dahil tüm kulvarlarda oynanan karşılaşmalarda ise Katalan temsilcisi Barcelona, rakibinin önüne geçiyor. 269 karşılaşmanın 59'u beraberlikle sonuçlanırken, Barcelona'nın 111, Real Madrid'in ise 99 galibiyeti bulunuyor.

- Messi açık ara önde

Yıldız oyuncular Barcelonalı Lionel Messi ile Real Madridli Cristiano Ronaldo arasındaki El Clasico rekabetinde ise Arjantinli yıldızın üstünlüğü bulunuyor. Messi, bugüne kadar Real Madrid filelerini 14'ü deplasmanda olmak üzere 24 kez havalandırarak bu alanda El Clasico rekorunu elinde tutuyor.

Ronaldo'nun ise Barcelona'ya karşı toplam 17 golü bulunuyor. Portekizli oyuncu,  fileleri bir kez havalandırması halinde efsane oyuncu Alfredo Di Stefano'nun Real Madrid formasıyla Barcelona'ya en çok gol atan oyuncu rekorunu egale edecek.

 

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