La Liga'da şampiyon Real Madrid!

İspanya La Liga 34. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Espanyol'u 4-0 mağlup etti ve ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
La Liga'da şampiyon Real Madrid!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2022 19:12
İspanya La Liga 34. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Espanyol ile karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-0 kazandı ve ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Ev sahibi ekibe şampiyonluğu getiren golleri 33. ve 43. dakikalarda Rodrygo, 55. dakikada Asensio ve 81. dakikada Karim Benzema kaydetti.

Real Madrid bu bu sonuçla La Liga'daki 35. şampiyonluğuna ulaştı.

CARLO ANCELOTTI TARİHE GEÇTİ

Carlo Ancelotti, 5 büyük ligde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

MARCELO'DAN TARİHİ REKOR

Real Madrid'de Marcelo 24 kupayla Real Madrid tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Espanyol ise Osasuna'yı konuk edecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ