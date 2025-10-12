12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-135'
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-033'
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

L'Etape Türkiye by Tour de France, İstanbul'da gerçekleştirildi

L'Etape Türkiye by Tour de France yarışı, İstanbul'da tamamlandı.

calendar 12 Ekim 2025 15:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
L'Etape Türkiye by Tour de France, İstanbul'da gerçekleştirildi
L'Etape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı sona erdi.

Beykoz Spor Ormanı'ndan başlayan yarışlar 105 kilometrelik uzun parkur ve 52 kilometrelik kısa parkur kategorilerinde gerçekleştirildi.

Tour de France'ın amatör bisiklet yarışı serisi L'Etape Türkiye'de bisikletçiler, startın ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçtikten sonra tekrar köprüden dönerek Polonezköy, Riva, Kılıçlı ve Paşamandıra güzergahlarının ardından Beykoz Spor Ormanı'nda yarışı tamamladı.


Genel klasman lideri olarak sarı mayoyu Gökhan Uzuntaş, en hızlı sprinter sporcuya verilen yeşil mayoyu Şevket Özer, en iyi tırmanışçılara verilen kırmızı puantiyeli mayoyu ise Anton Hrabovskyi giydi.

Kadınlar kategorisinde ise sarı ve yeşil mayoların sahibi Gökçe Demirsoy olurken, kırmızı puantiyeli formayı Şeniz Pamuk aldı.

L'Etape Türkiye by Tour de France'da alınan sonuçlar şöyle:

- Uzun Parkur Erkekler:

1- Gökhan Uzuntaş: 02:56:58

2- Anton Hrabovskyi: 02:57:11

3- Turgay Germen: 02:57:38

- Uzun Parkur Kadınlar:

1- Gökçe Demirsoy: 03:14:34

2- Vicky Walsaw: 03:14:45

3- Aylin Yüce: 03:23:04

- Kısa Parkur Erkekler

1- Murat Uslu: 01:23:21

2- Kamer Kanber: 01:23:21

3- Tuğrul Atakan Demirtaş: 01:23:23

- Kısa Parkur Kadınlar

1- Sevcan Alper Özcan: 01:35:25

2- Buket Demirci: 01:39:02

3- Olena Maksymenko: 01:42:05

 - Yüksel: "Sporseverler için de eşsiz bir deneyim"

Organizasyonun sponsorlarından Visa Türkiye Pazarlama Başkanı Ülkü Yüksel, Türkiye'nin tanıtımına katkı sundukları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Marka olarak ülkemize sağladığımız katma değerli işten gurur duyuyoruz. 50'den fazla ülkeden 3 bini aşkın sporcu İstanbul'a geldi. Tour de France serisi içinde Asya Kıtası'nı Avrupa Kıtası'na bağlayan tek bisiklet yarışı bu. Sporseverler için de eşsiz bir deneyim. Ülkemizin tanıtımı ve spor turizmi açısından Türkiye'nin bir destinasyon noktası olarak tanımlanması bizim için oldukça kıymetli." diye konuştu.

İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Çağlar İlter de "İstanbul'un ve ülkenin böyle bir organizasyonla anılması çok güzel. Çok güzel görüntüler veriyoruz. Bazı anlar var ki, sporcuların bazısı Asya'da bazısı Avrupa'da bazısı da Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün üstünde oluyor. Dünyada böyle güzel bir görüntü bisikletseverler için yok denecek kadar az. Eşsiz görüntüler. Bu anlamda geri dönüşü çok güzel. Hem yurt içindeki hem yurt dışındaki yansımaları çok olumlu. Türkiye'nin böyle bir organizasyonla anılmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Buradaki sporcular kendi şehirlerinde, yurt dışından bu ambiyansı yaşamak için geliyorlar. Böyle bir organizasyona destek olmaktan çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

 

 Reklam 
