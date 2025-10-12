L'Etape Türkiye by Tour de France, İstanbul'da gerçekleştirildi

L'Etape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı sona erdi.Beykoz Spor Ormanı'ndan başlayan yarışlar 105 kilometrelik uzun parkur ve 52 kilometrelik kısa parkur kategorilerinde gerçekleştirildi.Tour de France'ın amatör bisiklet yarışı serisi L'Etape Türkiye'de bisikletçiler, startın ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçtikten sonra tekrar köprüden dönerek Polonezköy, Riva, Kılıçlı ve Paşamandıra güzergahlarının ardından Beykoz Spor Ormanı'nda yarışı tamamladı.Genel klasman lideri olarak sarı mayoyu Gökhan Uzuntaş, en hızlı sprinter sporcuya verilen yeşil mayoyu Şevket Özer, en iyi tırmanışçılara verilen kırmızı puantiyeli mayoyu ise Anton Hrabovskyi giydi.Kadınlar kategorisinde ise sarı ve yeşil mayoların sahibi Gökçe Demirsoy olurken, kırmızı puantiyeli formayı Şeniz Pamuk aldı.L'Etape Türkiye by Tour de France'da alınan sonuçlar şöyle:1- Gökhan Uzuntaş: 02:56:582- Anton Hrabovskyi: 02:57:113- Turgay Germen: 02:57:381- Gökçe Demirsoy: 03:14:342- Vicky Walsaw: 03:14:453- Aylin Yüce: 03:23:04- Kısa Parkur Erkekler1- Murat Uslu: 01:23:212- Kamer Kanber: 01:23:213- Tuğrul Atakan Demirtaş: 01:23:231- Sevcan Alper Özcan: 01:35:252- Buket Demirci: 01:39:023- Olena Maksymenko: 01:42:05Organizasyonun sponsorlarından Visa Türkiye Pazarlama Başkanı Ülkü Yüksel, Türkiye'nin tanıtımına katkı sundukları için çok mutlu olduklarını belirterek,diye konuştu.İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Çağlar İlter dedeğerlendirmesinde bulundu.