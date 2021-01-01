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Kyrie'nin geri dönüş planları suya düştü!

New York City'nin KOVID-19 aşısı yönergesinin değişmeyeceği ve bu sebeple Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in aşı olmadığı sürece parkelere dönme ihtimalinin ortadan kalktığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York City'nin KOVID-19 aşısı yönergesinin değişmeyeceği ve bu sebeple Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in aşı olmadığı sürece parkelere dönme ihtimalinin ortadan kalktığı bildirildi.

New York'ta belediye başkanı seçilen Eric Adams, CNN'e yaptığı açıklamada 1 Ocak'ta göreve geldikten sonra şehrin mevcut aşı yönergesini tekrar gözden geçirmeyceğini açıkladı:

"New York şehri kurallarını değiştirmeyecek. Kyrie'nin Nets'te işleri nasıl yürüteceği konusunda bir anlaşmaya varmak ise, NBA ve Kyrie'ye kalmış durumda."

Birkaç gün önce aşı yönergesini tekrar gözden geçirmek istediğini söyleyen Adams, bu sebeple Irving'in bu sezon parkelere dönebileceği yönünde spekülasyonlara yol açmıştı. Nets başantrenörü Steve Nash, 29 yaşındaki oyuncunun yasakların kalkması durumunda dönmesini "hoş karşılayacağını" söylemişti.

New York'un yönergesi, Barclays Center da dahil olmak üzere belirli kapalı mekanlarda çalışanların aşı olmadıkça çalışmasını yasaklıyor. Irving takım antrenmanlarına ve deplasman maçlarına katılmaya uygun durumda olsa da, Nets ekibi yıldız oyuncusunu "tam zamanlı katılımcı" olana dek takımdan uzak tutma kararı almıştı.


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