Kyrie, Nets'in bu geceki hazırlık maçında yok!

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in bu gece Milwaukee Bucks'a karşı oynanacak hazırlık maçında Nets için "oynayamayacak durumda" olduğu bildirildi.



New York'un aşı şartını henüz karşılamadığı söylenen Kyrie, geçtiğimiz hafta ekibin San Diego'da düzenlediği antrenman kampında yer almıştı.



Irving, en az bir doz KOVID-19 aşısı olmasını gerektiren şehir çapındaki zorunluluk nedeniyle, ekibin iç sahadaki maç ve antrenmanlarına katılamıyor.



Kyrie aşı olmadığı sürece, Nets'in 41 iç saha maçını ve New York Knicks'e karşı oynanacak iki deplasman maçını kaçırmak durumunda kalacak.



