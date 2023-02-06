Brooklyn Nets'in yıldız oyuncusu Kyrie Irving'in, Dallas Mavericks'e takaslandığı açıklandı.



Nets ekibinin Irving ve Markieff Morris karşılığında Mavericks'ten Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, 2029 korumasız ilk tur seçimi ve 2027 ve 2029 draftlarının ikinci tur seçimlerini aldığı kaydedildi.



Substack'ten Marc Stein, Mavericks'in takası kabul etmeden önce Luka Doncic'e danıştığını da ayrıca belirtti.



Nets, bu sezon sonunda sınırsız serbest kalacak olan Irving ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamamıştı.



Nets'e 2019'da serbest oyuncu olarak katıldığı zamandan beri takımda çalkantılı bir dönem geçirmiş olan Irving, ilk olarak 2022'de Nets'ten ayrılma talebinde bulunmuş, ancak bu talep hiçbir anlaşma gerçekleşmeyince iptal olmuştu.





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