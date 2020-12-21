'Kurtarıcı Etebo' kendini unutturdu

Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Stoke City'den 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı ve orta sahanın vazgeçilmezi olması beklenen Oghenekaro Etebo beklentilerin altında kaldı.



İlk geldiği günlerde hazır olmayan Nijeryalı oyuncu son dönemde de teknik ekibin gözüne giremedi. Son olarak 7. haftadaki Ankaragücü maçına 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, son 6 sınavda sadece 39 dakika sahada kaldı.



Tecrübeli orta saha yoğun fikstürde yeniden kendisini göstermeyi hedefliyor ancak Fatih Terim'in gözüne henüz giremedi.



Devre arasında Etebo'nun yerine transfer yapılması bekleniyor.



