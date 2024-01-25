Kosovayı geçen genç milliler, yarı finale yükseldi

Türkiye, CEV 20 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur A Grubu'ndaki ikinci maçında Kosova'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milli takım, ikinci maçında Kosova'yı 9-25, 14-25, 9-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.Bu sonuçla grubunu namağlup lider tamamlayan milliler, yarı finalde yarın B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takım ile karşılaşacak.2024 CEV 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. turunda şampiyon olan ülke, Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde edecek.