Kosovayı geçen genç milliler, yarı finale yükseldi

CEV 20 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur A Grubu'ndaki ikinci maçında Türkiye, Kosova'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Kosovayı geçen genç milliler, yarı finale yükseldi
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25 Ocak 2024 19:23
Türkiye, CEV 20 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur A Grubu'ndaki ikinci maçında Kosova'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milli takım, ikinci maçında Kosova'yı 9-25, 14-25, 9-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla grubunu namağlup lider tamamlayan milliler, yarı finalde yarın B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takım ile karşılaşacak.

2024 CEV 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. turunda şampiyon olan ülke, Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde edecek.

 
 
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