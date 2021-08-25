Koskela: "Yapay çim saha bize avantaj, Fenerbahçe'ye dezavantaj"

Evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'nin teknik direktörü Toni Koskela, yağışlı ve rüzgarlı havada yapay çim sahanın kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Koskela: 'Yapay çim saha bize avantaj, Fenerbahçe'ye dezavantaj'
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25 Ağustos 2021 17:12
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'nin teknik direktörü Toni Koskela, yağışlı ve rüzgarlı havada yapay çim sahanın kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Bolt Arena Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fin teknik adam, "Çok yağmur yağıyor, hava da rüzgarlı. Sahanın yapay çim olması bizim için avantaj, rakip için dezavantaj.'' ifadelerini kullandı.

Toni Koskela, Fenerbahçe'nin ilk maçtan daha farklı oynayacağını düşünmediğini belirterek, ''Bu yüzden biz de ilk oyuna göre fazla bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz, iki gol atıp kazanmamız lazım.'' değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçeli yıldız oyuncu Enner Valencia'dan çekindiğini vurgulayan Koskela, Mesut Özil'in de dünya çapında kaliteli bir oyuncu olduğunu sözlerine ekledi.

 

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