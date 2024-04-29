Fahrudin Omerovic ile yollarını ayıran TÜMOSAN Konyaspor yeni teknik direktörünü açıkladı.
Konyaspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada takımın başına efsane oyuncularından Ali Çamdalı'nın getirildiğini açıkladı.
İşte TÜMOSAN Konyaspor'un açıklaması:
"Yönetim Kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karara göre; Sportif Direktörümüz Ali Çamdalı, Teknik Direktörümüz oldu."
Konyaspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada takımın başına efsane oyuncularından Ali Çamdalı'nın getirildiğini açıkladı.
İşte TÜMOSAN Konyaspor'un açıklaması:
"Yönetim Kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karara göre; Sportif Direktörümüz Ali Çamdalı, Teknik Direktörümüz oldu."
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