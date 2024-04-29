Konyaspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Konyaspor, Fahrudin Omerovic'den boşalan teknik direktörlük görevine Ali Çamdalı'nın getirildiğini açıkladı.

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Konyaspor yeni teknik direktörünü açıkladı
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29 Nisan 2024 23:19
Son güncelleme 29 Nisan 2024 23:23
Fahrudin Omerovic ile yollarını ayıran TÜMOSAN Konyaspor yeni teknik direktörünü açıkladı.

Konyaspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada takımın başına efsane oyuncularından Ali Çamdalı'nın getirildiğini açıkladı.

İşte TÜMOSAN Konyaspor'un açıklaması:

"Yönetim Kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karara göre; Sportif Direktörümüz Ali Çamdalı, Teknik Direktörümüz oldu."


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