New York Knicks'in yıldız uzunu Karl-Anthony Towns'un kontrat durumu, yaz döneminin en dikkat çekici belirsizliklerinden biri hâline geldi.New York Post'tan Stefan Bondy'nin haberine göre, takvim ilerlerken ve 20 Ekim uzatma için son tarih yaklaşırken, Knicks yönetiminden veya oyuncu cephesinden herhangi bir somut açıklama yapılmadı.Towns'un mevcut sözleşmesi 2026/27 sezonuna kadar devam ediyor ve ardından 61 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu içeriyor. Yıldız oyuncunun bu yaz imzalayabileceği 2 yıl 150 milyon dolarlık bir uzatma seçeneği masada olsa da, Knicks cephesinin bu büyüklükte bir kontrata çekimser yaklaştığı belirtiliyor.Bondy, duruma dair bilgi almak için Towns'un menajeriyle iletişime geçtiğini ancak yanıt alamadığını, Knicks başkanı Leon Rose'un da geleneksel olarak medyadan uzak durduğunu aktardı. Bu durum, belirsizliği daha da artırıyor.Knicks açısından masadaki soru işaretleri net:Towns, Minnesota Timberwolves döneminde sakatlıklarla uzun süre forma giyemedi. Knicks, benzer bir riskin devam edip etmeyeceğini sorguluyor.Takımın lideri Jalen Brunson ile daha iyi bir saha içi kimya yakalayıp yakalayamayacağı belirsiz.Özellikle pick-and-roll savunmasında eksikleri olan Towns'un bu alanda gelişim gösterip gösteremeyeceği merak konusu.Knicks'in sisteminde uzun vadede daha verimli olacağı yerin beş numara mı yoksa dört numara mı olduğu tartışılıyor.Her ne kadar 2 yıl 150 milyon dolar gibi dev bir kontrat ihtimali bulunsa da, Bondy'ye göre yıldız bir oyuncuya dahi 75 milyon dolar yıllık ödeme yapmak, yeni lüks vergi kuralları ve ikinci apron sınırı göz önüne alındığında Knicks için ağır bir yük olabilir.Tüm bu sessizlik ve soru işaretleri, Towns'un yakın gelecekte Knicks formasıyla devam edip etmeyeceği konusunda şüpheleri artırıyor. Uzatma imzalanmazsa, oyuncunun kontratının sonuna kadar beklemesi ve ardından serbest piyasada kaderini belirlemesi güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.