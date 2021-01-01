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Knicks, olası bir Lillard takası için "hazırlanıyor"

New York Knicks yönetimindeki kişilerin, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın bir takasta müsait olma olasılığı üzerinde hazırlık çalışması yaptıkları iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks yönetimindeki kişilerin, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın bir takasta müsait olma olasılığı üzerinde hazırlık çalışması yaptıkları iddia edildi.

SNY'den Ian Begley'ye göre Knicks, Steve Mills takımın başkanı olduğundan beri Lillard ile ilgileniyor (Mills, 2020 başlarında görevden alınmıştı).

Yahoo Sports'tan Chris Haynes, geçtiğimiz hafta sonu Blazers'ın koçluk arayışına yönelik tepkilerin ve takımın bir şampiyonluk adayı oluşturup oluşturmadığına dair şüphelerin, Lillard'ı takas istemeye itebileceğini bildirmişti.

Lillard'ın şu anda 2024-25 sezonu sonuna dek sözleşmesi bulunuyor.

Begley ayrıca, Knicks'in Lillard'la takas yapmakla ilgileneceğini, ancak bir fırsat ortaya çıkmazsa uzun vadeli bir yapılanma sürecinden memnun olduklarını da sözlerine ekledi.


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