New York Knicks'in, Utah Jazz'in pivotu Walker Kessler'i takas etmekle ilgilendiği bildirildi.



SNY.tv'den Ian Begley, Jazz'in Kessler karşılığında en az bir ilk tur draft hakkı şansı aradığını söyledi.



Begley, Knicks ekibinin birçok korumalı draft hakkına sahip olsa da, bu seçimlerin cezbedici olmadığına inandığını belirtti. Mikal Bridges takasında New York, tüm draft haklarını Brooklyn Nets'e takas etmişti.



Takımla ikinci sezonu boyunca aldığı süreler giderek azalan Kessler, şu sıralar Jazz formasıyla Yaz Ligi'nde mücadele ediyor ve çaylak sözleşmesinin bitimine bu sezon da dahil olmak üzere 2,9 milyon dolarlık iki sezonu kalmış bulunuyor.



Serbest oyuncu döneminde Isaiah Hartenstein'ı kaybettikten sonra pivot pozisyonunda derinlik arayan New York'ta, sık sık sakatlanan Mitchell Robinson'ın yedeği olarak yalnızca Jericho Sims yer alıyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU