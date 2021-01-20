Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13. haftanın erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto'yu 3-2 yendi.
Kıran kırana geçen maçta kazanan Galatasaray
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13. haftanın erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti.
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20 Ocak 2021 17:26
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