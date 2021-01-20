Kıran kırana geçen maçta kazanan Galatasaray

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13. haftanın erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Kıran kırana geçen maçta kazanan Galatasaray
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20 Ocak 2021 17:26
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13. haftanın erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto'yu 3-2 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Mehmet Topal

Galatasaray HDI Sigorta: Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin (Burak Mert, Batuhan Avcı, Ertuğrul Gazi Metin, Murat Yenipazar)

Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, De Souza, Nascimento, Kemal Kayhan, Azizcan Ataoğlan, Bruno (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, İbrahim Emet)

Setler: 25-13, 23-25, 13-25, 25-18, 16-14

Süre: 115 dakika (20, 28, 23, 25, 19)



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