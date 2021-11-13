Kick boksta Avrupa Şampiyonası'nda 44 madalya

Türkiye, Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 9'u altın toplam 44 madalya kazandı.



Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden milli sporcular 9 altın, 12 gümüş ve 23 bronz madalya elde etti.



Şampiyonada madalya kazanan milli kick boksçular şöyle:



Altın madalya: Mert Yasin Doğan, Samed Ağdeve, Emrah Yaşar, Ahmet Uğur, Berfin Yeşilfidan, Sena Nur Kocaoğlu, Sude Nur Basancı, Enes Bilben, Melis Nazlıcan Talun.



Gümüş madalya: İbrahim Akay, Ersin Mandal, Kerem Ergin, Zafer Şimşek, Muzaffer Karabulut, Cengiz Avcu, Emin Özer, Ömer Faruk Şahin, Hatice Nur Tunç, İremsu İpek, İrem Deniz Yuvanç, Bilge Su Gürel.



Bronz madalya: Fazlı Koçak, Gizem Özkan, Gökdeniz Çoban, Atanur Yayla, Havin Deniz, Sudenaz Karataş, Kübra Varlık, Yaren Çınar, Kayra Ertaş, Oğuzhan Tosun, Berke Güçlü, Emirhan Yılmaz, Emre Alçiçek, Sude Gündüz, Hatice Mert, Seyit Ali Arıcı, Mustafa Soner Kılınç, Emre Güney, Melis Sude Pehlivan, Bülent Çetin, Muhammed Beritan Calayır, Barış Özaslan, Minel Akpınar.





İLGİLİ VİDEO