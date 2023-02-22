Kıbrıs'ta Şampiyon Melekler Anıtı

KKTC'yi temsil etmek için geldikleri Adıyaman'da depreme yakalanan ve hayatlarını kaybeden 24 sporcunun adı, 3 metrelik bronz bir anıtta yaşatılacak.

Haber; Akşam
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Kıbrıs'ta Şampiyon Melekler Anıtı
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22 Şubat 2023 10:09
KKTC'yi temsil edecekleri voleybol turnuvasına katılmak için geldikleri Adıyaman'da kaldıkları otelde asrın felaketine yakalanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerinin hayatını kaybetmesi ülkeyi büyük bir yasa boğdu. İsias Hotel'de hayatını kaybeden 6 veli, 5 öğretmen ve 12-14 yaşlarında 24 sporcu gencin anısı, Surlariçi Şehir Müzesi'ndeki tabloları ve 3 metrelik bronz 'Şampiyon Melekler Anıtı' ile yaşatılacak.

TABLO DA MÜZEYE GİDECEK

Surlariçi Şehir Müzesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin girişimiyle dikilecek anıtta Türkiye'de hayatını kaybeden KKTC'li öğrenciler, veliler ve öğretmenlerinin isimleri yer alacak. Çizimleri yayımlanan anıt için Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Heykel Atölyesi'nde çalışılmaya başlandı. Anıtın yanı sıra, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının depremde hayatını kaybedenler anısına yapacağı tablo da Surlariçi Müzesi'nde sergilenecek.

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