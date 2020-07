Kevin Garnett, Timberwolves'u satın alma niyetinde!

Minnesota Timberwolves'un sahibi Glen Taylor'ın, Wolves'u satmaya baktığı ve takımın efsanesi Kevin Garnett'in de ilgilenenler arasında yer aldığı bildirildi.



Taylor yaptığı açıklamada, ekibin muhtemel satışı için keşif yapmak adına, küresel bir ticaret bankası olan Raine Group'u elinde tuttuğunu söyledi:



"Yakın zamanda, ekibimizin geleceğini tartışmak adına, Raine Group ile bir araya geldik. 1994 yılında ekibi satın aldığımdan beri, taraftarlarımız için her zaman en iyisini istedim ve Timberwolves ve Lynx yönetim yapısının evrimi konusunda değerlendirmeler yapacağım."



Taylor, The Athletic'e takımı Minneapolis'ten çıkarmak isteyen bir gruba satmayacağını belirtti:



"İnsanlar kimlerin ilgilendiğini sordu, ancak takımı taşımak isteyenler var. Onlar aday değiller. Bunu çok açık bir şekilde belirttik."



Taylor'ın Wolves'u satmakla ilgilendiğini ilk kez bildiren Sportico, ekip için 'en az 1.2 milyar dolar' aradığını söyledi. Web sitesi, Taylor'ın The Athletic'e hiçbir durumun yakın olmadığını söylemesine rağmen, ekip için bir anlaşmanın bir ay içinde kabul edilebileceğini bildirdi.



GARNETT DE KOLLARI SIVADI



Garnett, Instagram'da bu gruplarda birinin parçası olduğunu yazmasına rağmen, kaç grubun Wolves'u satın almakla ilgilendiklerini açıkça ifade etmedi:



"Şansını deneyen gruplardan birinin parçasıyım. Tanrım lütfen grubumun bunu almasına izin ver."



KG, Twitter'da Minneapolis'e bir organizasyon ve şehir olarak sevgisi hakkında düşüncelerini şu şekilde paylaştı:



"Minnesota Timberwolves'un bir şampiyonluk takımı olması üzerine tutkum iyi biliniyor ama Minneapolis şehri için daha derin bir sevgim var. Minneapolis'i bir kez daha tanıdığım çeşitli ve sevgi dolu topluluk olarak görmek istiyorum. Glen Taylor ve benim dışımda, bu şehri daha çok seven yok ve hayalimi gerçekleştirmek için onunla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum."



Satışın zamanlamasıyla ilgili olarak Taylor, The Athletic'e, Flip Saunders'ın ölümünden sonra bir süre gerçekleşen belirsizliğin ardından, Wolves'un bulunduğu nokta konusunda iyi hissettiğini açıkladı. Bazı sınırlı ortakların devam etme isteğinin, yaşının (79), sahip olduğu diğer şirketlerle çalışma gereğinin ve ekonominin koronavirüs nedeniyle belirsizliğinin, karar vermesine yardımcı olan faktörlerden olduğunu da ekledi.