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Kerr: "Klay için tünelin ucunda ışık göründü!"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Klay Thompson'ın iyileşme sürecinin, son birkaç haftalık süreçte "harika" ilerlediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Klay Thompson'ın iyileşme sürecinin, son birkaç haftalık süreçte "harika" ilerlediğini söyledi.

Klay, sezonunu üst üste ikinci yıl kapatmış olan aşil sakatlığının iyileşme sürecinde yer almaya devam ediyor.

Koç Kerr'e göre 31 yaşındaki şutör guard, çok çalışıyor ve bu alanda ilerleme kaydediyor:

"Klay yaklaşık üç hafta önce koşmaya başladığında, tünelin ucunda ışık aniden belirmiş gibi oldu. İyimserliğinde ve gelecek sezon için grubun bir parçası olma hissiyatında büyük bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim. Bu son birkaç hafta harika geçti, gerçekten çok çalışıyor."

Thompson'ın en son yer aldığı resmi basketbol maçı, 2019 NBA Finalleri serisinin 6. maçında Toronto Raptors'a karşı 30 sayı attığı karşılaşmaydı.


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