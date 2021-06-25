Kerem Tunçeri, Galatasaray'a dönüyor

Galatasaray, yeni sezonda basketbolda genel menajerlik görevi için Kerem Tunçeri ile anlaştı

Haber; Sporx.com
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Kerem Tunçeri, Galatasaray'a dönüyor
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25 Haziran 2021 14:56
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Kerem Tunçeri, Galatasaray'da yeni sezonda Genel Menajerlik görevini yürütecek.

Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan 42 yaşındaki Kerem Tunçeri daha sonra Efes Pilsen, Ülkerspor, Beşiktaş, Real Madrid, Triumph Lyubertsy, Anadolu Efes, Türk Telekom, Beşiktaş ve son olarak 2016'da Acıbadem'de oynadı


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