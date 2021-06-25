Kerem Tunçeri, Galatasaray'a dönüyor

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Kerem Tunçeri, Galatasaray'da yeni sezonda Genel Menajerlik görevini yürütecek.
Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan 42 yaşındaki Kerem Tunçeri daha sonra Efes Pilsen, Ülkerspor, Beşiktaş, Real Madrid, Triumph Lyubertsy, Anadolu Efes, Türk Telekom, Beşiktaş ve son olarak 2016'da Acıbadem'de oynadı
Kerem Tunçeri, Galatasaray'da yeni sezonda Genel Menajerlik görevini yürütecek.
Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan 42 yaşındaki Kerem Tunçeri daha sonra Efes Pilsen, Ülkerspor, Beşiktaş, Real Madrid, Triumph Lyubertsy, Anadolu Efes, Türk Telekom, Beşiktaş ve son olarak 2016'da Acıbadem'de oynadı