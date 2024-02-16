Kerem Demirbay'dan bu sezon ikinci gol

Galatasaray'da Sparta Prag ağlarını sarsan Kerem Demirbay, bu sezon resmi maçlardaki ikinci golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kerem Demirbay'dan bu sezon ikinci gol
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16 Şubat 2024 00:14
Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, bu sezon resmi maçlardaki ikinci golünü attı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında gol perdesini açan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarındaki 5. maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'de 22 müsabakada 1 golü bulunan Kerem, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 karşılaşmada forma giydi.

 

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