Kerem Aktürkoğlu'ndan hakem tepkisi!

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İstanbulspor maçının ardından konuştu.
Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada, "Derbilerden sonra böyle maçlar tehlikeli olabiliyor. Bunu konuştuk. Konsantrasyon kaybına tahammülümüz yoktu. Maça gol yiyerek başladık ama sonra geri döndük. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Hafta içi ve hafta sonu maç var, biz de yoruluyoruz." dedi.
Hakeme tepki gösteren Kerem, "Saha içerisinde kalmak istiyorum ama hakemler tarafından sürekli azar yiyoruz. Rakip düdükten sonra topa vurduğu için hakeme sormaya gittim. Bana 'işine bak' diyor. Böyle hiç bir yere varamayız. Saha içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Biz şampiyonluğa inanıyoruz. Sonunda şampiyon olan taraf inşallah biz olacağız." ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu attığı frikik golüyle ilgili ise, "Frikiklere çok çalışıyorum. Dries Mertens'ten bana bırakmasını istedim ve golü attım." şeklinde konuştu.
Kaçırdığı pozisyonlarla ilgili Kerem Aktürkoğlu, "Ben hiçbir zaman sahaya birilerine bir şey kanıtlamak için çıkmıyorum. Hocamın neye ihtiyacı varsa onu sahada yansıtmak için çıkıyorum. Dünyada pozisyon kaçıran tek futbolcu ben değilim. Benden daha fazla, daha kötü pozisyon kaçıran futbolcular da vardır illa ki ama ben futbola öyle bakmıyorum. Pozisyon kaçınca benden daha fazla kimse üzülemez ama ben maç bittikten sonra onları geride bırakıyorum çünkü bırakmak zorundayım." açıklamasında bulundu.
Kerem Aktürkoğlu, "Egoist bir insan değilim ama kendimle ilgili en beğendiğim noktayı söylersem bitiricilik konusunu söyleyebilirim. Bu konuda kendimi çok daha fazla geliştirebileceğime de inanıyorum. Bunun üzerine de gidiyorum. Sadece beni üzen taraf 2 hafta önce 'Bitiricilik konusunda harikasın' övgüleri yağdıran medya tarafı, 2 hafta sonra 'Kerem bitiricilik konusunda kötü' demesi biraz beni üzüyor çünkü bazı şeylerin tutarlı olması gerekiyor." diye konuştu.
Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada, "Derbilerden sonra böyle maçlar tehlikeli olabiliyor. Bunu konuştuk. Konsantrasyon kaybına tahammülümüz yoktu. Maça gol yiyerek başladık ama sonra geri döndük. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Hafta içi ve hafta sonu maç var, biz de yoruluyoruz." dedi.
Hakeme tepki gösteren Kerem, "Saha içerisinde kalmak istiyorum ama hakemler tarafından sürekli azar yiyoruz. Rakip düdükten sonra topa vurduğu için hakeme sormaya gittim. Bana 'işine bak' diyor. Böyle hiç bir yere varamayız. Saha içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Biz şampiyonluğa inanıyoruz. Sonunda şampiyon olan taraf inşallah biz olacağız." ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu attığı frikik golüyle ilgili ise, "Frikiklere çok çalışıyorum. Dries Mertens'ten bana bırakmasını istedim ve golü attım." şeklinde konuştu.
Kaçırdığı pozisyonlarla ilgili Kerem Aktürkoğlu, "Ben hiçbir zaman sahaya birilerine bir şey kanıtlamak için çıkmıyorum. Hocamın neye ihtiyacı varsa onu sahada yansıtmak için çıkıyorum. Dünyada pozisyon kaçıran tek futbolcu ben değilim. Benden daha fazla, daha kötü pozisyon kaçıran futbolcular da vardır illa ki ama ben futbola öyle bakmıyorum. Pozisyon kaçınca benden daha fazla kimse üzülemez ama ben maç bittikten sonra onları geride bırakıyorum çünkü bırakmak zorundayım." açıklamasında bulundu.
Kerem Aktürkoğlu, "Egoist bir insan değilim ama kendimle ilgili en beğendiğim noktayı söylersem bitiricilik konusunu söyleyebilirim. Bu konuda kendimi çok daha fazla geliştirebileceğime de inanıyorum. Bunun üzerine de gidiyorum. Sadece beni üzen taraf 2 hafta önce 'Bitiricilik konusunda harikasın' övgüleri yağdıran medya tarafı, 2 hafta sonra 'Kerem bitiricilik konusunda kötü' demesi biraz beni üzüyor çünkü bazı şeylerin tutarlı olması gerekiyor." diye konuştu.