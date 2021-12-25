Kerem Aktürkoğlu'ndan 7. gol!

Fraport TAV Antalyaspor maçında Galatasaray'ın ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 7'ye çıkardı.



Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce üçer kez ağları havalandırmıştı.



Müsabakada Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Sofiane Feghouli ise bu sezon resmi maçlarda 5. kez topu filelerle buluşturdu.





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