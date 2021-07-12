Kenan Karaman, Beşiktaş'ı rahatlatacak!

Şampiyon Beşiktaş, Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi biten Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz ara transfer döneminde de Kartal'ın gündemine gelen 27 yaşındaki milli futbolcuyla 3 yıllık kesin anlaşma sağlandı.



Siyah-beyazlılar yaklaşık bir ay önce kapalı kapılar arkasında gerçekleşen görüşmelerin ardından Kenan'la her konuda el sıkışmıştı. Mali açıdan yönetimin tüm kriterlerine uyan yetenekli oyuncu, teknik anlamda da Sergen Yalçın'ın elini bir hayli rahatlatacak. Boşta ve yerli olması nedeniyle yönetimin ısrarla transfer etmek istediği Kenan Karaman önümüzdeki sezon için 8+6 olarak belirlenen yabancı kısıtlaması konusunda ciddi bir seçenek olacak. Kanatlarda, forvet arkasında ve santrfor olarak oynayabilmesi yüzünden Kenan'ı tercih eden Teknik Direktör Sergen Yalçın, milli yıldızı hücum hattının tüm bölgelerinde kullanabilecek.



Kenan Karaman birinci planda takımda kalması halinde Rachid Ghezzal'ın alternatifi olacak. Deneyimli oyuncu ihtiyaç halinde Kevin Nkoudou ve Cyle Larin'in pozisyonlarında da görev yapacak ve forma rekabeti oluşturacak.



İmza için geliyor



Bu arada tatilini Bodrum'da geçiren ve birkaç gün içerisinde İstanbul'daki kampa katılacak olan Kenan Karaman'ın transferin sonuçlanması nedeniyle çok mutlu olduğu öğrenildi. Başka takımların listesinde olsa da uzun zaman önce Beşiktaş ile görüşmelere başlayan tecrübeli futbolcunun, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle yıllık ücret olarak daha iyi teklifleri geri çevirdiği ifade edildi.



