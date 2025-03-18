Kemerburgaz'da ilk yasak!

27 maçta 22 galibiyet ve 5 beraberlik alan Galatasaray'da herkes, "Yenilgisiz şampiyon olur muyuz?" sorusunu içten içe sormaya başladı. Ancak konsantrasyonun dağılmaması adına bu konunun tesislerde konuşulması yasaklandı. Okan Buruk da futbolcularını bu konuda uyardı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Kemerburgaz'da ilk yasak!
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18 Mart 2025 08:41
Son güncelleme 18 Mart 2025 15:48
Alanyaspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle üzerindeki kara bulutları dağıtan Galatasaray, Fenerbahçe'nin de puan kaybı sonrası milli araya çok keyifli girdi.

Son 9 hafta öncesi 1 maç fazlasıyla 9 puan farklı zirvede yer alan Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda mutlu sona ulaşarak 5. yıldızı göğsüne takmak istiyor.

TESİSLERDE YASAKLANDI

Ancak Cimbom'da çok büyük bir hedef daha gizliden gizliye konuşulmaya başlandı. 27 maçta 22 galibiyet ve 5 beraberlik alarak yoluna yenilgisiz devam eden Okan Buruk'un ekibi artık herkese "Namağlup şampiyonluk gelir mi?" sorusunu sordurtuyor. Hem teknik heyet hem de futbolcuların içten içe bu hedefe de yoğunlaştığı ancak konsantrasyonun düşmemesi adına bu konunun tesislerde konuşulmasının yasaklandığı belirlendi.

SADECE BEŞİKTAŞ BAŞARDI

Süper Lig tarihinde yenilgisiz şampiyon olan tek takım Beşiktaş. Siyah- Beyazlılar 1990-91 sezonunda 30 maçta 23 galibiyet ve 7 beraberlik alarak namağlup şampiyon olmuştu. 34 yıl sonra bir ilki daha başarmak isteyen Aslan 1985-86 sezonunu da yenilgisiz bitirmişti. Ancak averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırmıştı.

KUTLAMALAR FLORYA'DA OLACAK

Öte yandan Okan Buruk, basın toplantısında kendisine sorulan, "Şampiyonluk kutlamaları Florya'da mı, Kemerburgaz'da mı olacak?" sorusuna, "Onu Florya'da yaparız inşallah.. Yolumuz uzun. Çok önemli 9 maçımız var. Bu maçlara Kemerburgaz'da çok iyi hazırlanacağız" diye cevap vermişti. 

 
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