Kazımcan Karataş: "Hayalim gerçekleşti"

Kazımcan Karataş, Galatasaray'ın Ljubljana'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Kazımcan Karataş: 'Hayalim gerçekleşti'
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09 Ağustos 2023 01:29
Kazımcan Karataş, Galatasaray'ın Ljubljana'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Kazımcan yaptığı paylaşımda, "Hayalini kurduğum Şampiyonlar Ligi'nde sarı kırmızılı forma ile ilk maçımdı. Takım olarak müthiş bir efor ve mücadele gösterdik." dedi.

Ayrıca, "Dünyanın her yerinde bizi destekleyen taraftarımıza sonsuz teşekkürler, sizinle daha güçlüyüz!" ifadelerini kullandı.

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